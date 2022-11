Lesmo: scatta (finalmente) il cantiere Iperal

Qualcosa si muove all’ex Texnova di Lesmo. Gli operai dall’inizio di novembre stanno approntando il cantiere sul tetto dell’edificio all’angolo tra via Marconi e via Delle Officine, preludio alla nascita del nuovo e soprattutto primo supermercato in paese che apparterrà alla catena dei discount della Iperal recuperando buona parte della vecchia azienda tessile.

Lesmo: scatta il cantiere Iperal e il progetto

Tutto il comparto esistente è di 8000 metri quadri, ma l’operatore ne utilizzerà solo 2700 per realizzare il punto vendita. Saranno assunti 50 dipendenti per il negozio e il proponente del progetto verserà 400mila euro di oneri di urbanizzazione nelle casse comunali ed eseguirà opere per un milione di euro utili al territorio. Gli interventi di interesse pubblico maggiori riguardano la creazione di un parcheggio di 100 posti auto fruibili non solo dai clienti Iperal, ma anche da tutti gli altri cittadini e una rotatoria tra la sp7 e via Delle Officine, che però al momento rimane uno dei nodi da sciogliere per la viabilità e soprattutto per la sopravvivenza della piscina Baia.