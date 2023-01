Parte il cantiere della nuova rotonda sulla Sp7 a Lesmo

Cantiere in vista sulla sp7 di Lesmo e possibili disagi per gli automobilisti. Martedi 31 gennaio 2023 avranno inizio i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria stradale in Via Marconi all’incrocio con Via delle Officine.

Parte il cantiere della nuova rotonda e i possibili disagi alla circolazione

La nuova rotatoria sarà realizzata da un operatore privato nell’ambito degli oneri di urbanizzazione legati alla costruzione dell’Iperal all’interno dell’ex Texnova per collegare via Marconi, via Delle Officine e via Petrarca passando tra le villette e il campo da basket della Baia. I lavori, coordinati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, avranno una durata di circa 6 mesi. Durate il cantiere, sarà comunque sempre garantita la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Le lunghe code per chi si dirige verso Arcore e Casatenovo sono più che probabili.