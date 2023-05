Senso unico alternato sulla sp7 a Lesmo per realizzare la rotonda dell’Iperal

Comincia il vero e proprio cantiere per realizzare la rotonda tra via Marconi e via delle Officine a Lesmo in prossimità dell’Iperal di Lesmo con possibili ripercussioni sul traffico in direzione di Arcore e Casatenovo.

Senso unico alternato sulla sp7 e possibili disagi alla circolazione

Tra mercoledì 03 e giovedì 04 maggio, lungo la S.P. 7 verrà predisposta una 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼, regolata da semaforo provvisorio. La semaforizzazione sarà attivata evitando le ore di punta del traffico al fine di limitare il più possibile il disagio del traffico di attraversamento. Non sono ancora stati definiti i tempi per completare l’opera, ma non sono certo escluse lunghe code in entrambi i sensi di marcia.