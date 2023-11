Investita davanti alla stazione di Palazzolo, ragazza di 18 anni in ospedale con fratture multiple

Ha fratture in diverse parti del corpo, per le quali dovrà essere sottoposta a interventi chirurgici, ma è fuori pericolo la studentessa di 18 anni che lunedì mattina è stata travolta da una auto di passaggio mentre raggiungeva la stazione di Palazzolo. L’esatta dinamica di quanto avvenuto è tuttora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto, ma pare che quando mancavano 10 minuti alle 7, una macchina di passaggio abbia travolto la giovane mentre stava attraversando, proiettandola violentemente sull’asfalto.

Investita davanti alla stazione di Palazzolo: ambulanza allertata in codice rosso alle 7 di lunedì

A lungo si è temuto per l’incolumità della giovane donna, rimasta stesa al suolo mentre immediatamente il traffico attorno alla stazione, in uscita da Palazzolo verso la Milano-Meda e la Comasina si è fatto caotico. E le forze dell’ordine hanno avuto il loro da fare per disciplinare le macchine in transito, mentre sul posto sopraggiungevano l’automedica del 118 e un equipaggio della Croce Rossa Cusano allertata in codice rosso.

Trasportata all’ospedale Niguarda, in base alle prime informative fornite dalla struttura sanitaria milanese, le fratture sono confermate in valutazione in pronto soccorso. È acclarato che ha riportato traumi per cui dovrà passare sotto i ferri dei chirurghi di Niguarda. Infine si è deciso di trasferirla in un reparto di degenza ordinaria.