Il caratese Gilberto Farina confermato all’unanimità presidente dei Cuochi Brianza

Il caratese Gilberto Farina, è stato confermato all’unanimità, per il prossimo quadriennio, presidente dell’associazione Cuochi Brianza. Farina, titolare del ristorante “La Piana” di Carate Brianza, era in carica dal gennaio 2021, subentrando in corsa a Luigi de Santis, che era scomparso improvvisamente alla fine del mese di dicembre. L’assemblea elettiva si è svolta nella sede dell’associazione al Ballerini di via Verdi a Seregno, alla presenza di una quarantina di associati. Subito dopo il direttivo uscito dalle votazioni si è riunito per l’assegnazione degli incarichi. Il direttivo del prossimo quadriennio risulta così composto: Gilberto Farina, presidente; Andrea Martinelli, Debora Meduri e Giovanni Guadagno, vice presidenti; Paola Silva, segretario; Gioele Arienti e Stefano de Santis, tesorieri; Alberto Somaschini, Matteo Nesi e Andrea Mauri, revisori dei conti. Sempre al Ballerini, nell’aula magna, lunedì 13 marzo, alle 16, è in programma l’assemblea dell’associazione Cuochi Lombardia, i delegati per i Cuochi Brianza saranno: Gilberto Farina, Alberto Somaschini, Giovanni Guadagno.

Cuochi Brianza, preparati i concorsi di RistorExpo

Prima del rinnovo delle cariche sociali, i Cuochi Brianza, si erano riuniti per preparare i concorsi di RistorExpo, in corso di svolgimenti all’Elmepe di Erba sino a mercoledì 8 marzo, tra cui lo “Young cup” dedicati a Luigi de Santis di Briosco e Cesare Chessorti di Como e il nuovo concorso “Young cup” riservati a ragazzi speciali. Alla partecipazione dei due concorsi si sono iscritti 130 studenti che ha raggiunto la quota di 300 studenti con gli helper che aiutano i concorrenti, di 11 diverse scuole alberghiere tra cui di Rovereto.

Farina: “Proseguiremo nella valorizzazione dei giovani”

Il presidente Gilberto Farina nel ringraziare i colleghi per la rinnovata fiducia accordata ha detto: “come associazione proseguiremo sulla strada di quanto fatto finora, e cioè valorizzare i giovani e la loro formazione, ma anche un’alta formazione per gli associati più esperti. All’associazione ci tengo molto e desidero che progredisca sempre più. Sono uno dei soci fondatori della Cuochi Brianza e la sento mia. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di aprire le porte a tutti e poter coinvolgere il maggior numero di giovani e professionisti che desiderano aggregarsi per poter crescere anche di numero. Un altro nostro obiettivo e la valorizzazione della cucina brianzola e per poterlo fare cerchiamo di essere presenti alle diverse iniziative e manifestazioni del territorio cercando anche di valorizzare i nostri prodotti. Una di queste è la Magnalonga che si svolge a metà settembre a Besana Brianza. Una gara podistica dove ad ogni tappa viene presentato un piatto tipico. Magnifico è stato il recente risultato ai campionati di cucina italiana a Rimini in cui il nostro “junior team Brianza” ha ottenuto la medaglia d’argento. Un segnale positivo che anche i nostri giovani aspirati chef possono competere con tutti”.