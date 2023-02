Successo per il progetto degli studenti di Monza e Carate in cucina per gli over 65

Giovani cuochi ai fornelli per cucinare piatti sani e prelibati per i nonni. Si è concluso mercoledì allo Spazio Oto Lab di Lecco il progetto “Showcooking Days”, quattro momenti dimostrativi organizzati da Ats Brianza e cooperativa Crams di Lecco all’interno del progetto Interreg Italia-Svizzera “City for care”, che ha unito due diverse generazioni.

Gli allievi di quarta dell’Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa di Monza, gli studenti di quinta della Cooperativa Sociale “In-Presa” di Carate Brianza, i coetanei dell’ Agenzia Provinciale per le Attività Formative “APAF” di Casargo e gli alunni di quarta dell’ Istituto Professionale Statale “Graziella Fumagalli” di Casatenovo, nelle diverse occasioni, hanno preparato e servito a un pubblico di persone over 65 alcune gustose pietanze e hanno fornito tutti i consigli utili per prepararle in autonomia a casa loro. Gli organizzatori hanno voluto trasmettere il messaggio che un’alimentazione sana è fondamentale per mantenere lo stato di salute ottimale nel corso della vita, soprattutto quando non si è più giovani. Invecchiando, sono inevitabili alcuni cambiamenti quali l’indebolirsi della muscolatura scheletrica, la riduzione del metabolismo basale, mutamenti dello stile di vita, che diventa normalmente più sedentario.

Per questo occorre fare attenzione a ciò che si mette in tavola. Felice per la buona riuscita degli incontri il direttore generale di Ats Brianza (che comprende i territori di Monza e Lecco) Carmelo Scarcella che ha portato il suo saluto ai presenti: “La grande partecipazione, la convivialità il messaggio di salute e l’atmosfera serena sono di per sé un motivo di soddisfazione – ha osservato – ma è importante sottolineare la riuscita dell’incontro tra due generazioni e il fatto che l’iniziativa si inserisce nell’impegno della nostra Agenzia di prevenzione e promozione della salute che lascia certamente consapevolezze importanti in questo tema sia ai ragazzi che agli over 65”.