Una vetrina virtuale che vuole essere un punto di riferimento per tutti i caregiver dove trovare facilmente tutte le informazioni utili nell’orientamento ai servizi, nella vita quotidiana e nel percorso di cura con preziosi consigli e buone pratiche anche sotto forma di video. È il portale assistereinfamiglia.org che ATS Brianza ha creato con la collaborazione delle ASST del territorio (ASST Brianza, ASST Lecco, ASST Monza) e degli Ambiti territoriali per prendersi cura di chi abitualmente si prende cura di un’altra persona.

Brianza, il portale di Ats per tutti i caregiver: 17,4% della popolazione in Italia

In Italia secondo l’Istat i caregiver, ovvero coloro che assistono una persona in condizione di malattia, fragilità, disabilità, sono il 17,4% della popolazione, vale a dire almeno 8,5 milioni. La maggior parte è costituita da donne e almeno 7,3 milioni (14,9%) sono familiari delle persone bisognose di cure.

I numeri sono importanti anche in Brianza, nel territorio di Ats che comprende anche la provincia di Lecco. Limitando l’osservazione a quella fascia di popolazione fragile non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, titolare di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza, Ats ha stimato che vi siano 35.742 persone bisognose di assistenza. Se, però, si ampliano i criteri di selezione delle persone “fragili” includendo anche coloro che sono in possesso della certificazione di handicap o sono affetti da condizioni cliniche invalidanti (come l’autismo o una paralisi cerebrale infantile) e frequentano servizi semiresidenziali per disabili o anziani il numero sale a 62.186 persone.

Con queste cifre, Ats Brianza ipotizza che sul suo territorio di competenza siano coinvolte almeno 2 persone per soggetto assistito: oltre 10% della popolazione.

Brianza, il portale di Ats per tutti i caregiver: «Pilastro fondamentale della società»

“La figura del caregiver – commenta il direttore generale di ATS Brianza Carmelo Scarcella – non è ancora riconosciuta e valorizzata. Eppure si tratta di persone che rappresentano un pilastro fondamentale per sorreggere la nostra società. Abbiamo quindi voluto fortemente creare questo sito internet per offrire ai caregiver un punto di riferimento semplice, ricco di informazioni, interattivo, con diverse sezioni dedicate a materiale multimediale, eventi, principali patologie, i servizi sul territorio e la possibilità di avere assistenza immediata da parte dei nostri operatori”.

Brianza, il portale di Ats per tutti i caregiver: tappa di ciclo di iniziative

Il sito si inserisce nel ciclo di iniziative già svolte da Ats Brianza per sostenere i caregiver. Nei mesi scorsi è stata organizzata a Bellano, Vimercate e Desio una Scuola di Assistenza per Caregiver Familiari, che proseguirà in altri comuni, e l’opuscolo “Prendersi cura di chi cura” reperibile nelle sedi di Ats Brianza e in alcune realtà di volontariato.