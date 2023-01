Ha cocaina per ottomila euro nel giubbino, i carabinieri arrestano un 18enne

Aveva addosso droga per ottomila euro un 18enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, arrestato martedì 24 gennaio in serata, a Roncello, dai carabinieri della stazione di Bellusco impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio. I militari hanno assistito alla cessione di una dose di cocaina di circa mezzo grammo a un cliente, per 50 euro, e sono immediatamente intervenuti identificando il giovane pusher e un 33enne italiano, l’acquirente della dose, ancora con la pallina di cocaina in mano.

Addosso al giovanissimo pusher oltre un etto di cocaina

Perquisito, il 18enne marocchino è stato trovato in possesso di 4 grossi involucri contenenti ognuno 40 dosi di cocaina per un peso lordo complessivo di oltre un etto nonché la somma contante di circa 300 euro ritenuta dai militari dell’Arma provento dell’illecita attività di spaccio. Individuata l’abitazione dove il giovane soggiorna in Italia senza fissa dimora, da un ulteriore perquisizione sono stati rinvenuti altri contanti, circa 5mila euro, una bilancia verosimilmente usata per confezionare le dosi. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. La vendita della droga, dicono i carabinieri, “avrebbe fruttato circa ottomila euro“.

Arresto convalidato e carcere per il 18enne

Sia il 18enne che il cliente sono stati portati nella caserma dei Carabinieri di Bellusco. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Monza e della Brianza come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il 18enne, dopo la direttissima in Tribunale a Monza, si è visto convalidare l’arresto con l’applicazione della misura cautelare in carcere.