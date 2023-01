Custodisce droga per pagarsi nozze e luna di miele: arrestato

Prossimo alle nozze, aveva in giardino 22 chilogrammi di stupefacenti. Mercoledì 11 gennaio i carabinieri della caserma di via Comasina a Verano Brianza hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un uomo di 24 anni, una villetta bifamiliare attigua a quella dove il 27 marzo del 2008 avvenne l’omicidio di Rocco Cristello, freddato davanti alla sua villa da killer armati di tre pistole automatiche.

Custodisce droga per pagarsi nozze e luna di miele: 22 chili di hashish in un trolley in giardino, valore 80mila euro

A motivare l’intervento dei carabinieri nel tardo pomeriggio di mercoledì l’insolito viavai di uomini di origini nordafricane che entravano e uscivano dall’appartamento del 24enne a tutte le ore. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine in quanto pregiudicato per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti e risultava affidato in prova ai servizi sociali.

Alle 18.30 gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione, la perquisizione era finalizzata alla ricerca di stupefacenti. Dopo un primo esito negativo l’attenzione dei militari si è concentrata all’esterno della villetta. Accanto alla staccionata era stato lasciato, abbandonato, un trolley scuro di medie dimensioni. Al suo interno oltre 22 chilogrammi di hashish custoditi in ovuli sigillati che avrebbero potuto fruttare sul mercato dello spaccio al dettaglio parecchio, circa 80mila euro.

Custodisce droga per pagarsi nozze e luna di miele: trasferito nel carcere di Monza

Il 24enne ha confermato ai carabinieri che era stato lui a lasciare la valigia nel giardino della vicina, i soldi della droga gli sarebbero serviti a suo dire per sposarsi il prossimo mese di settembre e portare l’amata in viaggio di nozze. I recenti sviluppi costringeranno però la coppia a cambiare i piani e rinviare cerimonia e luna di miele.

Nel corso della nottata, dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito nella casa circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.