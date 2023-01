Cesano, spaccia davanti ai carabinieri: in auto ha oltre un etto di cocaina e 500 euro, arrestato un 29enne

Al volante senza patente e con 140 grammi di cocaina e 500 euro nell’auto è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Desio, al Villaggio Snia di Cesano Maderno, a cedere una dose a un 34enne cesanese. All’alt dei militari ha tentato di fuggire ma è stato bloccato nei pressi di via Sardegna, sempre a Cesano, dopo che ha opposto resistenza, aggredendo le forze dell’ordine. Si tratta di un 29enne originario del Marocco, arrestato in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Cesano, spaccia davanti ai carabinieri: al volante senza patente

Dalla successiva perquisizione, estesa anche all’interno dell’utilitaria che guidava senza patente, i militari dell’Arma cesanese hanno trovato circa 150 involucri contenenti 140 grammi di cocaina e i 500 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio della droga. Il 29enne è stato anche denunciato per violazione della legge inerente all’immigrazione clandestina e sanzionato per guida senza patente. Processato per direttissima, nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di divieto di dimora nelle Province di Monza e Milano.