Cesano Maderno: dopo le telecamere anche un faro per proteggere la casa sull’albero dai vandali

Una protezione in più contro i vandali e per riprese migliori delle telecamere. E’ stato montato un faro che illumina la Casa sull’albero di San Bernardo a Cesano assaltata dai vandali lo scorso 3 dicembre. E’ la prima delle mosse con cui il Comune intende difendere l’aula didattica inaugurata solo a fine ottobre e consegnata dall’Amministrazione comunale agli alunni delle scuole e ai bambini della città.

Cesano, in corso le indagini per risalire ai giovanissimi vandali

Il faro illuminerà con una potente luce come se fosse giorno l’ingresso della casa sull’albero e un buona parte dell’area verde della frazione. Per la Casetta sull’albero cesanese, invece sono ancora in corso le indagini portate avanti dei Carabinieri della Tenenza cittadina per individuare i giovanissimi teppisti che hanno gettato sul pavimento e sul terreno inzuppato dalla pioggia battente tutti i volumi della libreria, strappando e bruciando anche alcune pagine, l’Amministrazione comunale ha deciso di rafforzare dunque le misure anti-intrusione e sicurezza.