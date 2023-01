Vaga in stato confusionale a Concorezzo, 63enne arrestato per detenzione di droga

Soccorso perché vagava per strada in stato confusionale, a Concorezzo, un 63enne è finito agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti. E’ accaduto attorno alle 23:30 di martedì 3 gennaio quando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vimercate, su indicazione della centrale operativa della Compagnia di Monza, allertata da alcuni cittadini, si sono portati in via Monza. Lì hanno trovato l’uomo che camminava a piedi lungo la provinciale. Nel cercare un documento di identità nelle sue tasche sono stati trovati due involucri con circa sette grammi di hashish.

In stato confusionale a Concorezzo: finisce agli arresti domiciliari

Una perquisizione presso la sua abitazione, in un comune limitrofo, ha consentito di rinvenire ancora quasi un etto di hashish in un unico pezzo e ulteriori venti involucri con quasi cento grammi della medesima sostanza stupefacente. E poi un bilancino elettronico di precisione e materiale per confezionare le dosi. In casa c’era anche la somma contante di circa tremila euro in banconote da cinquanta euro verosimilmente, secondo gli investigatori dell’Arma. provento di illecita attività di spaccio. Si alo stupefacente che il denaro sono stati sequestrati. Dichiarato in stato di arresto, il 63enne, sottoposto a rito direttissimo, ha visto la convalida con la misura cautelare degli arresti domiciliari.