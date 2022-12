I carabinieri di Vimercate arrestano un 50enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

I carabinieri della stazione di Vimercate hanno arrestato un 50enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma, dopo diverse segnalazioni giunte in comando di sospetti andirivieni di giovani e giovanissimi, verosimilmente per acquistare droga da qualche pusher presente, da alcuni giorni avevano intensificato i controlli. Individuata l’abitazione nel quartiere Velasca, l’uomo, convivente con la madre, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare ed è stato trovato in possesso di 59 dosi già confezionate di cocaina, per un quantitativo di circa quarantacinque grammi, un panetto di cento grammi di hashish ed un bilancino elettronico di precisione ancora con tracce di polvere bianca, nonché della somma contante di circa 600 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. La vendita della droga avrebbe fruttato circa 4mila euro.

Arresto: l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari

Al termine della stesura degli atti nella caserma cittadina, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la procura della Repubblica di Monza, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza per essere l’indomani mattina accompagnato al Tribunale del capoluogo brianzolo, dove è stato giudicato con il rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e la disposizione della misura cautelare degli arresti domiciliari.