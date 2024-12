Giussano: si schianta con l’auto sul marciapiede, donna ferita e traffico in tilt

Una donna ferita trasportata in ospedale in codice giallo e il traffico in tilt. È il bilancio di un incidente accaduto a Giussano, in via Garibaldi, una manciata di minuti prima delle 19 di lunedì 16 dicembre. Un’auto è uscita di strada e si è schiantata sul marciapiede dopo aver sfiorato un’auto in sosta e aver abbattuto ciò che ha trovato sul suo percorso, segnaletica compresa.

Fortunatamente non c’erano pedoni, nonostante quella via sia percorsa da chi lascia la stazione di Carugo e si incammina verso il centro di Giussano.

Si sono attivati i soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza di Desio, l’autoinfermieristica di Cantù, i vigili del fuoco con l’autopompa di Carate Brianza e il carrofiamma di Lissone, i carabinieri di Giussano che si sono occupati anche di governare il traffico.

Si sono formate lunghe code in tutta la zona e verso la provincia di Como. La strada è stata riaperta verso le 21.

