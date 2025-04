Centenario della nascita di Vittorino Colombo: sabato 5 aprile Albiate, paese di nascita del senatore brianzolo scomparso nel ’96, ha fatto da teatro alla giornata commemorativa ricca di momenti celebrativi a cominciare, dalle 10 nella sede di via Marconi 17, dalla presentazione dell’archivio della Fondazione Vittorino Colombo a conclusione dei lavori di riordino e inventariazione.

Cento anni fa nasceva il senatore Vittorino Colombo, il “benvenuto”

“Benvenuti a casa Colombo” hanno salutato i referenti di CaeB, la cooperativa archivista che si è occupata del riordino dell’archivio, Gabriele Locatelli (archivista e conservatore dell’Archivio), e Giulia Celegato (archivista) alla presenza della Soprintendente Annalisa Rossi, del presidente della Fondazione Stefano Devecchi Bellini, della sindaca di Albiate Vanessa Gallo, di Franco Cajani amico personale del senatore Colombo.

L’archivio personale contiene lettere, documenti, fotografie che riguardano la vita e la carriera politico-istituzionale del senatore brianzolo ed è aperto e visitabile dal pubblico.

Cento anni fa nasceva il senatore Vittorino Colombo, il messaggio del Presidente Mattarella

In mattinata, di fronte ad una numerosa platea di autorità e cittadini, il presidente della Fondazione, ha dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Nel centesimo anniversario della nascita, desidero ricordare Vittorino Colombo, figura di primo piano nel panorama politico-istituzionale della Repubblica – ricorda il capo dello Stato – Vittorino Colombo, formatosi attraverso una significativa attività sindacale, sviluppata in particolare nel movimento dei lavoratori cristiani, ha saputo trasfondere la sua sensibilità verso le dinamiche del mondo del lavoro, in un importante contributo al consolidamento delle Istituzioni poste a garanzia del nostro modello costituzionale di coesione sociale. I valori di matrice sociale e cristiana, fondamento dell’operato di Vittorino Colombo nella sua attività di parlamentare, ministro, presidente del Senato, furono ispiratori della sua azione, diretta alla promozione del dialogo, della pace, del progresso sociale. Di considerevole rilievo l’impegno di Vittorino Colombo in ambito internazionale, consacrato dall’efficace contributo all’avvio e al rafforzamento delle relazioni bilaterali con la Cina, percorso di cui la fondazione dell’Istituto italo-cinese per gli scambi economici e culturali rimane testimonianza attuale”.