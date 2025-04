Nova Milanese, sabato 12 aprile il salone dell’orientamento: trenta le scuole presenti

Parola d’ordine orientamento. Cambia nome il Salone delle professioni e diventa Salone dell’orientamento e delle professioni. Sarà in programma sabato 12 aprile, dalle 9 alle 13 e sarà ospitato, come sempre, nella sede della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII,a Nova Milanese, scuola capofila della Rete Orientamento che coinvolge i comuni di Nova Milanese, Muggiò e Varedo. «Quest’anno il Salone delle professioni cambia nome e diventa il Salone dell’Orientamento e delle professioni- ha sottolineato Francesca Di Maio, docente referente dell’orientamento per la Giovanni XXIII – perché orientarsi per scegliere il proprio futuro non significa solo conoscere le professioni ma partire da sé stessi scoprendo il proprio talento e trovando la scuola giusta, capace di valorizzarlo, offrendo un percorso in linea con lo stile di apprendimento di ogni studente».

Nova Milanese, sabato prossimo il salone dell’orientamento: seicento gli alunni che saranno coinvolti

Saranno circa trenta le scuole presenti, ma non solo quest’anno ci sarà anche il Cti, centro territoriale per l’inclusione per soddisfare una richiesta delle famiglie con alunni con bisogni speciali. «Abbiamo previsto – ha continuato la Di Maio – l’ingresso di circa 600 alunni accompagnati da un adulto e suddivisi in diversi turni». Altra novità di questa edizione è il “Salone Talento”, un evento speciale, aperto a tutti, che sarà ospitato nella Sala Gio.I.A, nell’edificio poco distante dalla scuola Giovanni XXIII, sede della manifestazione. Per l’edizione 2025, lo spazio sarà dedicato ai talenti nel mondo della ristorazione: gli studenti di cinque istituti superiori, Olivetti, Borsa, Ciofs, Pertini Afol ed Ecfop Monza, mostreranno ai visitatori la loro abilità in decorazioni artistiche, cocktail creativi, caffetteria innovativa, panificazione, cucina molecolare e altro ancora. «L’incontro con i professionisti è già partito questa settimana – ha concluso la Di Maio – ma si svolgono esclusivamente on line».