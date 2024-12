Lissone, incidente tra più veicoli sulla Valassina: sei persone coinvolte, feriti

Incidente stradale con più veicoli coinvolti e almeno sei persone soccorse nella mattinata di lunedì 9 dicembre poco prima delle 8 lungo la Statale 36 Valassina, in direzione nord, all’altezza dell’uscita Lissone ovest- Desio sud.

Sul posto si sono portati la Polizia Stradale e personale paramedico inviato dal 118 con tre ambulanze e un’automedica. Le persone coinvolte, quattro donne ed due uomini, hanno età compresa tra i 37 e i 66 anni. Due sono state soccorse in codice giallo, una terza in codice verde. Ancora ignota la dinamica del sinistro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, sia nella carreggiata coinvolta, per consentire i soccorsi, che in quella opposta, per l’effetto curiosità.