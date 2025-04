È finito con un arresto e un uomo in fuga un inseguimento ad alta velocità ingaggiato a Lazzate tra i carabinieri e gli occupanti di un’auto che alla vista del posto di blocco in via Trento e Trieste hanno invertito la marcia dell’auto.

Droga: inseguimento tra Lazzate e Lentate, un altro uomo è scappato a piedi

I militari della stazione di Lentate sul Seveso li hanno raggiunto a Lentate, vicino al Parco delle Groane, dove il mezzo si è schiantato contro un muretto. I due sono scappati a piedi, uno è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre l’altro è stato raggiunto e bloccato nel corsello dei box di un condominio.

Carabinieri Lazzate

Si tratta di un 28enne di origine marocchina, residente a Cesena, ed è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Droga: inseguimento tra Lazzate e Lentate, arresto convalidato e divieto di dimora in Lombardia

Già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 1.300 euro in contanti. Nell’auto sequestrati 41 grammi di cocaina, circa 90 grammi di hashish, un passamontagna e quattro telefoni cellulari.

Il veicolo, risultato noleggiato, è stato affidato a un custode giudiziario. Processato per direttissima, è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia.