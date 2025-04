Progetto “Mobilità Sicura” a Monza: salta un posto di blocco e finisce contro un marciapiede

Inseguimento concluso contro un marciapiede, nelle vicinanze dell’ospedale San Gerardo, a Monza, e il conducente dell’auto in fuga denunciato e sanzionato. Si tratta dell’epilogo di un controllo stradale organizzato nel fine settimana dalla Polizia provinciale di Monza e Brianza nell’ambito del progetto legato al bando UPI “Mobilità sicura” finanziato con il fondo contro l’Incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Ente di via Grigna metterà in campo interventi di educazione stradale, lezioni ed eventi dedicati a giovani e adulti, attività di formazione e (appunto) maggiori controlli sul territorio.

Progetto “Mobilità Sicura”: Provincia in campo contro gli abusi di alcol e droghe

Il consumo e abuso di alcol e stupefacenti, come è emerso anche dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia nel 2004 del Dipartimento per le politiche antidroga sarebbe in “netto aumento” anche sul territorio brianteo, dice la Provincia, “con conseguente alto rischio di incidentalità”. Ad essere più esposti sono i giovani “per questo è fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza a partire dalla tenera età, con un particolare impegno all’approssimarsi dei 16-18 anni.”

Progetto “Mobilità Sicura”: finanziamento di 100mila euro

Mobilità Sicura è stato finanziato con 100mila euro impiegati per promuovere “comportamenti sicuri alla guida”, educare i giovani, in particolare chi si appresta a prendere la patente di guida e i neopatentati “ai pericoli legati all’assunzione di alcool e droga e, da ultimo, contrastare ogni forma di incidentalità stradale correlata a questo tipo di abusi”. La Provincia di Monza e della Brianza, ente capofila, è affiancata per alcune attività da AIVIS (l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada). Al progetto partecipa anche la Polizia Locale dei Comuni di Monza, Seregno, Meda e Limbiate, che “svolgeranno un ruolo primario”, dice la Provincia, sia nelle attività di informazione e formazione, sia nel supportare le attività di sorveglianza e di controllo della Polizia stradale.

Sabato 29 marzo, durante un posto di blocco sulla SP6 var, un 40enne già noto alle forze dell’ordine al quale era stata revocata la patente di guida ha saltato un posto di blocco e ne è seguito un breve inseguimento da parte della Polizia provinciale: il fuggitivo, dopo aver urtato un marciapiede, è stato poi raggiunto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato secondo le norme previste dal Codice della Strada.

Progetto “Mobilità Sicura”: la soddisfazione del presidente della Provincia MB

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, ha espresso “grande soddisfazione per l’aggiudicazione di questo bando, che ci permetterà di rafforzare il nostro impegno sul territorio in materia di prevenzione all’incidentalità ed educazione stradale e civica. La sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare dei giovani in tema di sicurezza stradale è per noi di fondamentale importanza: la sicurezza, infatti, si costruisce insieme, grazie all’educazione, alla consapevolezza e alla responsabilizzazione, ed è compito delle istituzioni favorire la diffusione di buone pratiche e, da ultimo, un cambiamento positivo nei comportamenti quotidiani degli utenti della strada”.

Il Vicepresidente MB con delega alla Polizia Provinciale, Claudio Rebosio, ha aggiunto: “Non posso che unirmi al Presidente nel portare le mie congratulazioni ai funzionari della Provincia MB e alla Polizia Provinciale MB che hanno lavorato al progetto, a cui aggiungo un ringraziamento ai corpi di Polizia locale che hanno già espresso la volontà di aderire alle iniziative proposte. Il lavoro è solo all’inizio, ma ricordo che la Provincia MB è sempre a disposizione del territorio per favorire attività in promozione della mobilità sicura”.