Fuga (anche contromano) per 30 chilometri: identificato e denunciato dai carabinieri di Besana

Lunedì 8 maggio era fuggito a un posto di controllo a Correzzana percorrendo trenta chilometri, anche contromano, fino a Casatenovo e ritorno, inseguito dai carabinieri rischiando di fare incidenti e investire pedoni (in piazza Mazzini di Casatenovo, aveva quasi travolto una pattuglia della Polizia Locale che aveva tentato di fermarlo). Poi aveva abbandonato l’auto, una Audi e si era dileguato a piedi. Dopo giorni di ricerche serrate i carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno identificato e denunciato il fuggitivo.

Il fuggitivo di Besana è un 34enne di origini marocchine

Si tratta di un 34enne di origini marocchine, già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Non ha mai conseguito la patente di guida. La sua spericolata fuga lungo le strade dei comuni dell’alta Brianza, si era conclusa a Besana in Brianza dove aveva imboccato una strada a fondo cieco bloccata da due dissuasori stradali in pietra ed era stato costretto ad abbandonare il mezzo e proseguire la corsa a piedi facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia.

Il fuggitivo di Besana senza patente, in auto tracce di cocaina

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il ritrovamento dell’auto hanno permesso l’identificazione: è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente. Nel corso della perquisizione effettuata sull’auto venerdì 12 maggio, alla presenza dell’indagato e del suo avvocato, sono state trovate tracce di cocaina, forse, secondo i militari della Compagnia di Seregno, il motivo della rocambolesca fuga.