Desio, prende a bastonate un’ambulante e delle auto davanti all’ospedale: arrestato un 41enne

Con un bastone in mano, nel tentativo di rapinare un ambulante, ha seminato il panico davanti all’ospedale di Desio, sabato 6 maggio, in mattinata, un 41enne desiano successivamente arrestato dai carabinieri. A chiamare il 112 è stato un cittadino che mentre si stava recando nella struttura sanitaria ha visto l’esagitato in azione intento a colpire ripetutamente un venditore ambulante presente all’ingresso del nosocomio, nel tentativo di impossessarsi dell’incasso.

Desio, il tentativo di rapina all’ambulante

Una scena alla quale hanno assistito poco dopo anche gli stessi militari inviati sul posto dalla Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Desio che hanno subito bloccato il 41enne sequestrandogli il bastone e procedendo con l’arresto in flagranza di reato per rapina. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, è stato associato presso il carcere di Monza, in attesa della convalida del Giudice, avvenuta durante l’udienza celebrata lunedì mattina in Tribunale.

Il 41enne è stato anche denunciato per il danneggiamento, senza apparente motivo, di tre autovetture parcheggiate davanti al nosocomio.