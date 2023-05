Fuga anche contromano tra Correzzana e Besana inseguito dai carabinieri, poi si allontana a piedi

Appena i carabinieri gli si sono avvicinati per un controllo ha accelerato bruscamente dandosi alla fuga a folle velocità tra le strade di Correzzana, anche contromano, rischiando di investire pedoni e causare incidenti. E’ accaduto attorno alle 17 di lunedì 8 maggio. La fuga ha avuto inizio in via Cavour quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Besana in Brianza ha notato una Audi A3 bianca procedere con andatura sospetta.

L’Audi in fuga per chilometri per evitare un controllo

Appena i militari hanno deciso di operare un controllo, il conducente dell’Audi è fuggito e ne è scaturito un lungo inseguimento proseguito per diversi chilometri, fino a Casatenovo, e poi di nuovo indietro a Besana dove l’auto, spiegano dall’Arma: “ha imboccato via Scuola, strada senza uscita“. Il conducente a quel punto ha proseguito la corsa piedi nei campi e ha fatto perdere temporaneamente le proprie tracce. Sul posto, in ausilio, dalla Compagnia carabinieri di Seregno sono state inviate altre tre pattuglie che stanno procedendo con le ricerche.