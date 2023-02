“Empathy go up”: un corso contro il bullismo per gli studenti delle medie, famiglie e docenti

Empatia, formazione e conoscenza per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. È stato presentato nei giorni scorsi il progetto “Empathy go up” proposto dall’Inner Wheel Merate – Vimercate Brianza per le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Manzoni, ai loro genitori ma anche ai docenti e alla cittadinanza tutta. Il progetto avrà una durata di tre anni – con attività che saranno coordinate con gli esperti del dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del Comportamento dell’Università degli studi di Pavia – e si pone come obiettivo di accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza del fenomeno attraverso la presa di coscienza di sé e lo sviluppo di relazioni positive con gli altri.

“Empathy go up”: progetto di tre anni col sostegno di Inner Wheel Club Merate – Vimercate Brianza

Vimercate progetto bullismo

«Il tema che viene affrontato con questo progetto è di forte attualità, complesso e trasversale – ha affermato l’assessora alla Cura delle persone Maria Teresa Foà – È quindi importante si sia creata una sinergia tra le diverse realtà che ne saranno protagoniste. Si è riusciti a farsi carico di un tema e affrontarlo con una logica condivisa e coordinata mostrando una sensibilità collettiva. Altro aspetto importante del progetto è che si mette in campo una competenza di alto livello come quella garantita dagli esperti dell’università di Pavia così come i referenti di cyberbullismo dell’Istituto».

Il progetto è sostenuto dall’Inner Wheel Club Merate – Vimercate Brianza, che in questi anni non ha fatto mancare interventi nel territorio del vimercatese sia nel campo sociale che culturale.

«Oggi diamo inizio a questo progetto molto ambizioso che ci vedrà impegnate per i prossimi tre anni con un esborso economico di circa 10.000 euro. Per il primo anno hanno contribuito anche il Rotary Merate e il Rotary Monza Brianza che ringraziamo – ha spiegato la presidente Valentina del Campo – Quest’anno festeggiamo il 30esimo anniversario di fondazione, un momento importante per noi, e questo progetto è un po’ il fiore all’occhiello di di questa ricorrenza».

“Empathy go up”: cosa prevede il progetto in partenza a febbraio

Il progetto prende avvio questo mese e prevede per gli studenti delle classi prime un percorso di sensibilizzazione di 4 incontri sui temi del bullismo e del cyberbullismo a partire da casi di cronaca, letture, testimonianze ma anche momenti di confronto. Verranno inoltre proposte attività pratica e manuali che verranno poi condivise con altri enti pubblici coinvolti. A genitori, docenti, personale scolastico e cittadini verranno proposte inoltre due conferenze online.

«Come istituto abbiamo accolto volentieri questa importante proposta – ha spiegato il dirigente scolastico Elena Rossi – I nostri ragazzi sin da piccoli sono immersi in un mondo digitale e spesso si lasciano coinvolgere dal mondo virtuale fino a quasi dimenticarsi di quello reale. Sappiamo quali sono i pericoli che si possono nascondere dietro lo schermo di un computer o di un cellulare. per questo è fondamentale accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza dell’utilizzo dei nuovi mezzi stimolando la cooperazione e le relazioni interpersonali. Gli studenti verranno formati anche sull’uso della comunicazione per favorire un clima positivo».