Assolombarda, “Imprese contro il Cyberbullismo”

“Imprese contro il Cyberbullismo. Strategie e strumenti a supporto delle famiglie”. È il tema del webinar che l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale, il gruppo 3 del Distretto Rotary 2041, AIDD, Fondazione Carolina, 1SAFE, con il patrocinio di École, organizzano martedì 7 febbraio in occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo.

Assolombarda, progetto Rotary: “Diamo un taglio al Cyberbullismo”

È un confronto che si propone di offrire strumenti pratici di informazione e formazione ai dipendenti delle aziende attraverso appositi corsi, per prevenire e contrastare il fenomeno, arginare il fenomeno della dispersione scolastica e rafforzare il rapporto tra il mondo della formazione e il mondo delle imprese.

Il progetto di service Rotary “Diamo un taglio al Cyberbullismo”permetterà alle aziende di richiedere un intervento formativo gratuito in azienda e sarà un canale per le famiglie dove chiedere un supporto specializzato semplicemente facendone richiesta online su www.cyberbullyingcut.org.

Assolombarda: “Mettere a disposizione dei dipendenti gli strumenti per comprendere le nuove tecnologie”

“Dobbiamo agire tempestivamente e attraverso una logica di collaborazione a tutela dei nostri figli, per fare in modo che Internet non diventi un’arma pericolosa per i più giovani ma resti, invece, un veicolo della conoscenza e uno strumento prezioso per la crescita – ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, presidente Advisory Board Assolombarda per il sociale – Dobbiamo impegnarci per mettere a disposizione dei nostri dipendenti gli strumenti per comprendere le nuove tecnologie e per agire in modo consapevole in base alle diverse situazioni possibili”.

Assolombarda, i partecipanti al webinar

L’incontro è alle 11 (iscrizioni dal sito di Assolombarda) con interventi di Alvise Biffi (presidente Rotary Milano Sud Ovest, rappresentante Gruppo 3 Rotary distretto 2041), Franco Crippa (presidente AIDD, Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile), Manuela Ponti (psicologa AIDD), Claudio Rota (presidente 1SAFE) e Ivano Zoppi (segretario generale Fondazione Carolina).