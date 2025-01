È brianzola la prima donna prefetto in Vaticano: chi è suor Simona Brambilla, nominata da papa Francesco

È nata a Monza il nuovo prefetto del dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Si tratta di suor Simona Brambilla, nominata da papa Francesco il 6 gennaio. È la prima volta che una donna ricopre un simile ruolo apicale nella storia della curia romana.

È brianzola la prima donna prefetto in Vaticano: nata a Monza e cresciuta a Missaglia

Nata in città nel 1965 (compirà 60 anni il 27 marzo), suor Simona era già segretario del dicastero dal 2023, e superiora generale in Italia delle missionarie della Consolata, l’ordine religioso a cui appartiene, dal 2011 e per due sessenni. Monzese di nascita ma lecchese di formazione, è cresciuta con la famiglia a Missaglia. Nel 1988 ha conseguito il diploma di infermiera professionale all’ospedale Mandic di Merate e poi la licenza in psicologia alla Pontificia università gregoriana dieci anni più tardi.

È brianzola la prima donna prefetto in Vaticano: dal 1999 al 2023 in missione in Mozambico

Nel 1999, dopo la professione perpetua, è partita per la missione, responsabile della pastorale giovanile a Maua, in Mozambico. Qui ha svolto la sua missione fino al 2023. Missionaria ma anche esperta nella lotta agli abusi, una delle questioni più dolorose e spinose all’interno degli ordini religiosi, ferita aperta nella Chiesa.

Ad affiancarla nel delicato ruolo di prefetto del dicastero per la vita consacrata ci sarà il cardinale Angel Fernàndez Artime, con il ruolo di pro prefetto. Suor Brambilla dal 2019 è membro del dicastero che oggi è chiamata a guidare.

È brianzola la prima donna prefetto in Vaticano: papa Francesco nomina un’altra donna ai vertici

Una decisione storica che è però perfettamente in linea con il magistero di papa Bergoglio. Dall’inizio del suo pontificato la presenza delle donne ai vertici delle organizzazioni ecclesiastiche è aumentata sensibilmente. Barbara Jatta è direttrice dal 2016 dei Musei vaticani, e dal 2022 suor Raffaella Petrini è segretario generale del Governatorato, ruolo tradizionalmente assegnato a un vescovo. Molti sottosegretari dei dicasteri vaticani sono donne.