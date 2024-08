Arcore saluta don Giandomenico Colombo dopo 16 anni: teatro, eventi e fiaccolata

La Comunità Pastorale Sant’Apollinare di Arcore si prepara a salutare don Giandomenico Colombo, responsabile dal 2008 e parroco della parrocchia di Sant’Eustorgio: dal mese di settembre sarà chiamato a seguire una nuova missione nelle parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero.

Arcore saluta don Giandomenico Colombo dopo 16 anni: l’1 settembre a teatro lo spettacolo su don Milani

Il primo degli appuntamenti in calendario, organizzati dalla sua comunità, per abbracciare il sacerdote in partenza coinciderà con uno dei primi eventi ospitati dalla Sala della Comunità arcorese, il Cineteatro Nuovo Arcore, fresco di riapertura dopo la pausa estiva. Domenica 1 settembre alle 21, sul palco cittadino verrà raccontata la storia di un ragazzo che sotto le bombe dell’estate del ’43 decide di lasciare la sua bella e comoda vita per farsi prete, diventando, una volta esiliato in montagna, il maestro ріù rivoluzionario del dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani. “Cammelli a Barbiana – Don Lorenzo Milani e la sua scuola” spalancherà poi le porte a una settimana di eventi.

Arcore saluta don Giandomenico Colombo dopo 16 anni: il 7 settembre messa di saluto e fiaccolata verso Garbagnate Monastero

Sabato 7 settembre una messa di saluto presso la parrocchia Regina del Rosario precederà un momento comunitario di rinfresco per poi partire alla volta di Garbagnate Monastero con una fiaccolata; domenica 8 settembre, invece, sarà possibile salutare il sacerdote nelle messe delle 10, nella parrocchia di Sant’Eustorgio, e 18.30 nella parrocchia Maria Nascente di Bernate.

Don Colombo è nato a Pagnona, in Valsassina, nel 1955. Ordinato sacerdote da papa Giovanni Paolo II, il 15 giugno 1980 in Vaticano, prima di arrivare (per oggi salutare) Arcore, è passato per Bussero (1980-1994) e Venegono Inferiore (1994-2008).