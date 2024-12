Una visita a Roma speciale. Una delegazione della Lega del Filo d’Oro, che ha una delle sue sedi anche a Lesmo, è stata ricevuta in udienza privata da Papa Francesco. In Vaticano sono andati i membri del Comitato dei Familiari provenienti dalle varie regioni, rappresentanti dei volontari, dei dipendenti e figure Istituzionali della Fondazione. Il coronamento dell’anno speciale in cui si celebrano i 60 anni della nascita: il 20 dicembre 1964.

Udienza dal Papa per la Lega Filo d’Oro che compie 60 anni: «Un incoraggiamento a proseguire»

«Questo incontro rappresenta un momento di grande significato per tutta la Lega del Filo d’Oro – dichiara la Fondazione che cammina al fianco delle persone sordocieche– Le parole di Papa Francesco ci hanno profondamente commosso e ispirato, ricordandoci quanto sia importante mettere la tenerezza accanto alle azioni quotidiane. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Santo Padre per averci accolto e per il suo messaggio di vicinanza. È un incoraggiamento a proseguire con determinazione nel nostro impegno e guardare avanti alle nuove sfide che ci attendono».

Un bambino seguito dall’Ente ha consegnato al Papa un cestino e una natività in ceramica realizzati rispettivamente dai ragazzi del Centro Nazionale di Osimo e della Sede Territoriale di Napoli, oltre agli atti dell’ultima Assemblea Nazionale delle Famiglie della Fondazione.

In sessant’anni di attività al fianco di chi non vede e non sente la Lega del Filo d’Oro ha investito sulla crescita capillare a livello territoriale, arrivando ad essere presente in 11 regioni italiane con i suoi Centri Residenziali, Centri Diurni, Servizi e Sedi Territoriali, triplicando il numero di utenti seguiti negli ultimi vent’anni e seguendo oggi oltre 1.200 utenti, che hanno beneficiato di uno o più servizi nelle diverse modalità, garantendo loro interventi diagnostici, educativo-riabilitativi e socio-educativi, raggiungendo nel 2023 il numero più alto mai registrato.