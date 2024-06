Chiamata a Roma per don Davide Milani: incarico a tempo pieno alla Santa sede

Chiamata in Vaticano per don Davide Milani, prevosto di Lecco con un passato anche in Brianza a Brugherio e Premio Talamoni nel 2017 per l’organizzazione della Messa del papa a Monza. Avrà un incarico a tempo pieno a servizio del Dicastero della Cultura e dell’Educazione guidato dal cardinale Josè Tolentino de Mendoza.

Lo ha rivelato sabato 15 giugno ricevuta la comunicazione della Santa Sede all’Arcivescovo di Milano e dopo l’annuncio del vicario episcopale monsignor Gianni Cesena alla messa in Basilica di San Nicolò a Lecco.

Chiamata a Roma per don Davide Milani: il messaggio, «obbedisco, ma costa. Grazie a tutti»

«È molto faticoso per me lasciare questa comunità che mi ha accolto sei anni fa, questa amata città così generosa – ha commentato don Davide, classe 1968, per dodici anni responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi e portavoce di tre arcivescovi (Tettamanzi, Scola e Delpini) e già presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo – Obbedisco sinceramente, ma costa. Spero questo passaggio sia fruttuoso come tutti quelli in cui ho obbedito. Vi chiedo una preghiera. Da qui a settembre, data dal trasferimento, tanti e molteplici appuntamenti e occasioni di incontro ci attendono per continuare a vivere insieme questa straordinaria esperienza di fede e amicizia condivisa. Grazie a mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, per avermi destinato a Lecco sei anni fa. Grazie al cardinale Josè Tolentino de Mendoza per la fiducia. Grazie a tutti per l’amicizia e per il tratto di strada fatto insieme. Una strada che continua».