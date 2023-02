Controlli straordinari dei carabinieri in stazione a Seregno (e Seveso) dopo l’aggressione al 14enne

Come richiesto nei giorni scorsi dal prefetto Patrizia Palmisani, in particolare dopo l’episodio avvenuto alla stazione di Seregno, dove un 14enne è stato spinto contro un treno da due adolescenti, eseguiti controlli straordinari da parte dei carabinieri tra il 31 gennaio e l’1 e il 2 febbraio negli scali ferroviari di Seregno e Seveso. In ognuno sono state impiegate quotidianamente due pattuglie che hanno controllato utenti in arrivo e in partenza oltre che numerose persone in transito nelle vicinanze delle stazioni.

Carabinieri nelle stazioni di Seregno Seveso: 255 persone controllate

I militari – spiegano dalla Compagnia di Seregno, guidata dal tenente colonnello Emanuele Amorosi – “hanno effettuato i controlli appostandosi nei sottopassi, nei punti di accesso e sulle banchine dei treni dove numerose persone sono state fermate all’apertura delle porte dei convogli in arrivo“. Sono state ben 255 le persone controllate, tra cui gruppi di adolescenti e molti cittadini stranieri. Tra questi ultimi alcuni sono risultati irregolari in Italia e privi di documenti e in qualche caso “con alcune dosi di stupefacenti, hashish e cocaina“. Verranno quindi segnalati all’autorità giudiziaria, in relazione alle violazione della legge sull’immigrazione, o alla Prefettura per il possesso di stupefacenti. L’attività di prevenzione e controllo agli scali ferroviari proseguirà anche nelle prossime settimane – dicono dall’Arma – “e vedrà l’impiego anche di assetti di rinforzo”.