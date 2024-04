Ornago: Provincia e Comune fanno manutenzione alla Sp176

La “tangenziale” di Ornago, finalmente, prende la strada giusta: quella della sicurezza. Stiamo parlando del tratto della SP 176 Gessate-Bellusco (compreso tra via Roma e via Bellusco) che oggi si trova in un evidente stato di degrado che impone un intervento di rifacimento radicale.

Un investimento che il comune di Ornago non può sostenere completamente. Ecco perché la Provincia, di recente, ha effettuato analisi più approfondite sull’opera attraverso una serie di rilievi stradali, constatando in modo netto la cattiva esecuzione delle lavorazioni ed il conseguente stato di degrado in cui oggi versa la pavimentazione stradale di tutta la variante ovest al centro abitato, quella che va verso la rotatoria ingresso di Via Ciucani. Una “telenovela” iniziata nel 2009 quando prese il via la realizzazione di quella che si configura come una sorta di tangenziale “esterna” al centro abitato e che andrà a costituire la nuova strada provinciale. La Provincia ed il Comune quindi, dando seguito all’accordo avviato con l’allora Provincia di Milano, sottoscrissero nel 2014 un documento che definiva il passaggio del tratto di strada “esterno” (di competenza comunale) alla Provincia, con contestuale passaggio del tratto “interno” all’abitato di Ornago (Via Roma – Via Bellusco) in capo al Comune di Ornago.

Ornago: Provincia e il lungo percorso per la manutenzione

Nel 2018, però, a fronte dell’effettiva consegna al comune del tratto storico interno della SP 176 verbalizzata l’anno precedente, per la Provincia non fu possibile accettare la presa in carico della strada tangenziale esterna all’abitato, a causa delle problematiche sorte in fase di realizzazione dell’infrastruttura. Nei fatti la scarsa qualità realizzativa ha compromesso l’integrità strutturale della via, rendendola di fatto impraticabile. Ora, però, la buona notizia è proprio che, dopo il collaudo dell’opera, sarà possibile procedere con la presa in carico della strada da parte della Provincia di Monza e della Brianza, dando così piena attuazione all’accordo sottoscritto nell’anno 2014. Dopo dieci anni, finalmente, le questioni burocratiche sono state superate.