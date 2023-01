Seregno: spinto contro un treno, il video alla stazione

Un ragazzo si avvicina a un coetaneo seduto su una panchina sulla banchina della stazione di Seregno. Poi qualche parola, le mani addosso e infine lo spintone proprio mentre un treno è in transito. Il video dell’aggressione da parte di due giovani a un quindicenne è stato registrato dalla videosorveglianza e diffuse dalla polizia di Stato con autorizzazione dal Procuratore della Repubblica dei Minori di Milano. La vittima è finita in ospedale con un trauma cranico, i due responsabili sono stati fermati con le accuse di tentata rapina e tentato omicidio in concorso.