Ragazzo finito contro il treno a Seregno, fermati due minori: accuse di tentato omicidio e tentata rapina

All’alba di giovedì 26 gennaio è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto, con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina, dei due minorenni individuati e portati in questura, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, in quanto sospettati di aver spinto contro un treno in transito un 14enne, alla stazione di Seregno, al suo rifiuto di consegnare la felpa che indossava. Il 14enne è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

I soccorsi al 14enne rimasto ferito a Seregno

Fermati due ragazzi: sono stati accompagnati al Cpa di Torino

Il fermo, eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Monza e Brianza, insieme ai colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria di Monza, è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che, giunto in Questura, ha condotto e diretto le indagini degli investigatori. I due fermati sono stati accompagnati dai poliziotti e ristretti presso il Centro di prima accoglienza di Torino.