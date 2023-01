Seregno, vogliono la sua felpa e lo spingono contro un treno: due minori portati in Questura

Sarebbe stato spinto durante un tentativo di rapina di una felpa il 14enne che nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio è rimasto ferito nella stazione ferroviaria di Seregno, colpito da un treno in transito. Due ragazzi, a loro volta minorenni, sospettati di essere coinvolti, sono stati individuati e rintracciati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria e portati in Questura, a Monza dove è giunto anche il pm della Procura dei Minori per vagliare la loro posizione e contestualizzare l’accaduto.

Seregno, due minorenni portati in questura e sentiti dal pm

Il ferito, da quanto emerso, stava aspettando il treno in compagnia di un amico quando è stato avvicinato da un gruppo di coetanei che gli avrebbero intimato di consegnare la felpa. Quando il 14enne si è rifiutato di toglierla, sarebbe stato spinto finendo contro il treno in arrivo fino a cadere nello spazio tra le ruote e la banchina. E’ quanto sarebbe emerso dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello scalo ferroviario acquisite dalle forze dell’ordine. Il 14enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo.