Controlli nelle stazioni di Seregno, Seveso e Cesano: trovato un bossolo calibro 9

Proseguono i controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie della Brianza come richiesto dal Prefetto Patrizia Palmisani durante una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche alla luce del grave episodio avvenuto a Seregno dove un 14enne è stato spinto da due coetanei contro un treno in transito. Il questore Marco Odorisio, ha disposto un piano di controlli nella settimana in corso, dal 6 al 12 febbraio, con personale della Questura, della Polizia Ferroviaria del Posto Polfer di Monza e del Compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e Piemonte e delle Polizie Locali di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore, i quattro comuni interessati.

Controlli nelle stazioni, identificate 329 persone

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio interessati i Comuni di Seregno, Seveso e Cesano Maderno, in particolare proprio nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali oltre che ai capolinea degli autobus. Controllati 50 veicoli e identificate 329 persone (78 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni), di cui 35 già note per vari reati, in particolare predatori e legati agli stupefacenti. Sottoposti a verifica anche due esercizi commerciali. Effettuati inoltre tre posti di controllo ed elevate cinque sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I controlli alle stazioni

Controlli nelle stazioni: a Seveso trovato un bossolo di una scacciacani

Durante il controllo presso la stazione ferroviaria di Seveso, in corrispondenza del parcheggio di Via Raffaele Sanzio, è stato rinvenuto un bossolo calibro 9 di una pistola scacciacani mentre nella stazione ferroviaria di Seregno è stato denunciato un 22enne italiano per interruzione di pubblico servizio dopo essersi chiuso nudo nel bagno di un convoglio rifiutandosi di uscire. Analoghi servizi, dicono dalla Questura, “continueranno nei prossimi giorni presso le Stazioni Ferroviarie di Arcore e Seregno“.