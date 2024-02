Concorezzo, incendio nella notte nella zona industriale: 60 vigili del fuoco impegnati

Squadre dei vigili del fuoco con circa sessanta uomini sono intervenute dopo mezzanotte di venerdì 16 febbraio a Concorezzo per fronteggiare un vasto incendio che ha interessato un complesso industriale di via I° Maggio. Attorno alle 7 del mattino l’intervento di spegnimento è ancora in corso.

Sessanta vigili del fuoco a Concorezzo nella notte: incendio nella zona industriale

L’allarme è scattato attorno a mezzanotte: sul posto, attorno alle 2, si sono portati vari mezzi del comando di Monza e Brianza e delle province limitrofe con sei autopompe, altrettante autobotti, due autoscale e un carro soccorso oltre che il carro schiuma da Milano (e un secondo in arrivo dal Comando di Bergamo). Presente anche il funzionario di guardia oltre che tre ambulanze. Ignote al momento le cause del rogo. Non ci sarebbero feriti né intossicati.