Incendi, vigili del fuoco impegnati per ore a Sovico e Bovisio: due persone soccorse

Dopo quello che ha interessato mercoledì 14 febbraio un appartamento in uno stabile di Monza, un incendio ha coinvolto giovedì 15, in mattinata, una abitazione di Sovico, in via don Luigi Sturzo. Una persona, dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, ha avuto la necessità di cure da parte del personale paramedico inviato dal 118.

Sul posto sono giunte squadre con autopompe da Seregno e Desio, un carro soccorso da Desio, autobotti dalla sede centrale di Monza e da Lissone. Presente anche il funzionario di guardia. L’intervento di spegnimento è durato oltre due ore.

L’intervento a Bovisio per l’incendio nel box (Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Incendi in un appartamento e in un box a Sovico e Bovisio: intervenuti i vigili del fuoco

Mercoledì 14 in mattinata, a Bovisio Masciago, in via Giovanni Francioli, a finire in fiamme era stato invece un box condominiale: i vigili del fuoco, anche in questo caso intervenuti con più mezzi, hanno evacuato una persona al sesto piano dello stabile “che richiedeva aiuto a causa del fumo che aveva interessato la tromba delle scale“. Anche in questo caso l’intervento è durato oltre due ore.