Incendio in un appartamento a Monza: undici persone temporaneamente evacuate

Evacuate temporaneamente 11 persone nella serata di mercoledì 14 febbraio, attorno alle 22:45, a Monza, dopo che un incendio ha interessato un appartamento al primo piano di uno stabile in via Carlo Cattaneo.

Incendio in un appartamento a Monza, sul posto i vigili del fuoco: intervento durato tre ore

Sul posto si sono portate squadre del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Monza, un carro soccorso da Desio e un’autopompa e un’autobotte da Lissone. L’intervento è durato complessivamente oltre tre ore. Ignote le cause del rogo.

Gli evacuati, a causa dei fumi risalenti non erano in grado di scendere ai piani inferiori (il palazzo ha quattro piani) e sono stati così fatti uscire dai vigili del fuoco. Due persone, dicono dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono state trasportate in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.