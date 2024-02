Due ore di intervento dei vigili del fuoco nella serata del 13 febbraio, attorno alle 22, a Caponago, in via Cascina Doppia, per un incendio che ha interessato alcuni cassoni di rifiuti.

Incendio di rifiuti a Caponago, sul posto i vigili del fuoco con due mezzi

Sul posto si sono presentate squadre del Comando di Monza e Brianza e Milano che hanno spento l’incendio senza che si propagasse ad altri cassoni adiacenti. Sul posto l’autopompa e l’autobotte da Vimercate e l’autopompa da Gorgonzola.