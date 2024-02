Seregno, a fuoco dei rifiuti in un capannone dismesso di piazza Monsignor Ratti

Un’ora di intervento dei vigili del fuoco, domenica 11 febbraio, in mattinata, a Seregno, per far fronte a un incendio di rifiuti in un locale all’interno di un capannone dismesso in piazza Monsignor Enrico Ratti, forse innescato da persone senza fissa dimora che verosimilmente frequentano di tanto in tanto l’edificio.

Seregno, incendio di rifiuti nel capannone dismesso: i vigili del fuoco l’hanno circoscritto

L‘allarme è scattato attorno alle 10.45: squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute e hanno subito circoscritto l’incendio senza che si propagasse in altre zone. Presenti un’autopompa dalla sede dei vigili del fuoco permanenti di Seregno e un’autopompa e un carro ventilazione dalla sede dei volontari, sempre di Seregno, oltre che un’autoscala da Carate Brianza. I vigili del fuoco hanno segnalato che non ci sarebbero stati feriti né intossicati.