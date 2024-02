Incendio di un camion carico di auto, A4 temporaneamente chiusa

Autostrada A4 in direzione Milano temporaneamente chiusa nel tardo pomeriggio di venerdì 2 febbraio per un incendio che ha interessato un camion per il trasporto di auto. Alle 19 i vigili del fuoco erano ancora impegnati nello spegnimento, all’altezza del km 242, nel tratto che collega Desenzano a Brescia Est.

Sul posto si sono portati vari mezzi per spegnere le fiamme e contenere l’incendio. Per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso, l’autostrada A4 in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Altro incendio sulla A4 ad Agrate Brianza, in fiamme un furgone

L’incendio di Agrate Brianza sulla A4

Sempre sulla A4, nel pomeriggio, attorno alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza di Agrate Brianza, in direzione Torino, con squadre del Comando di Monza e Brianza per far fronte a un incendio che ha interessato un furgone. Sul posto sono giunte dalla sede centrale di Monza l’autopompa e l’autobotte. L’intervento è durato oltre un’ora.