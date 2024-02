È durato un’ora l’intervento dei vigili del fuoco a Vimercate in via Rota per l’incendio di una canna fumaria in un palazzo di cinque piani. Nel tardo pomeriggio di venerdì sul posto l’autopompa da Vimercate e l’autoscala dalla sede centrale di Monza. Non si registrano feriti.

