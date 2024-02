Paderno: tre auto divorate dal fuoco, mistero sulle cause

Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio a Paderno, nel parcheggio all’uscita di via Monte Sabotino sulla Comasina. Potrebbe essere doloso il rogo che ha consumato 3 vetture lasciate per la notte nello spazio parcheggio che sorge nel tratto della comasina al confine con Senago. L’allarme è scattato quando mancavano pochi minuti all’alba di sabato, a chiamare il 112 sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto le fiamme alzarsi da una delle macchine che già avevano attecchito sulle altre due di fianco.

Paderno: tre auto e i soccorsi sul posto

All’arrivo dei pompieri di Desio e di Garbagnate e dei carabinieri di Paderno, le auto erano già quasi completamente consumate dal rogo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che limitare i danni alle abitazioni e alle vetrine, della caffetteria e del negozio di articoli per le feste, che si aprono proprio dietro l’area parcheggio. I carabinieri stanno ora indagando per provare a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ma ci potrebbero essere possibilità che qualcuno, ancora anonimo, possa avere appiccato l’incendio, servendosi di benzina e di un innesco.

Paderno: tre auto e le indagini dei carabinieri

Atto di ritorsione o semplice vandalismo, simile quindi a quello che nella stessa notte si è consumato nella vicina Senago? Per il momento i militari non si pronunciano. Fatto sta che sono state acquisite le immagini di sorveglianza stradale delle tante attività della zona, per poter portare avanti l’indagine. Sabato mattina l’area era recintata con il nastro di sicurezza, in attesa della asportazione dei rottami.