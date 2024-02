Circa 30 vigili del fuoco con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia del Comando di Monza e Brianza e del Comando di Milano impegnati a Cornate d’Adda per un incendio scoppiato nella tarda mattina di sabato 3 febbraio in un capannone che tratta la lavorazione del legno, in via Stucchi.

Incendio a Cornate d’Adda: brucia un deposito di legno, i soccorsi

In posto anche il 112 con due ambulanze e le forze dell’ordine. L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 13, coinvolto in codice verde un uomo di 52 anni.