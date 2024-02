Incendio in un allevamento di animali a Limbiate, sul posto i vigili del fuoco con nove mezzi

Messi in salvo gli animali i vigili del fuoco hanno impiegato oltre tre ore, domenica 11 febbraio, a Limbiate, attorno alle 21 a sedare un incendio: “che ha interessato un edificio usato per allevamento e ricovero di attrezzi e macchinari agricoli”, dicono i vigili del fuoco, in via Fosse Ardeatine.

Incendio a Limbiate, tre ore di intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono portate squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza e Milano con nove mezzi tra autopompe, autobotti, carro soccorso, autoscala e carro schiuma. Presente anche il funzionario di guardia. Coinvolto dall’incendio anche un furgone adibito alla vendita di alimentari.