Si è incendiato il candeliere e le fiamme hanno interessato anche una pianta rampicante attorno alla grotta della Madonna di Lourdes, a Verano Brianza, nel primo pomeriggio di domenica 11 febbraio.

I vigili del fuoco a Verano Brianza

Sul posto, in via Rimembranze, si è portata una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa da Carate Brianza. Grazie al tempestivo intervento, dicono dal Comando: “l’incendio non sì è propagato alla restante vegetazione”.