Con la patente revocata su un’auto non revisionata: 5mila euro di multa

È stato sanzionato con una multa di 5mila euro per avere guidato con patente revocata il medese di 60 anni fermato giovedì 13 marzo dalla polizia locale per un accertamento su strada. Il mezzo non era neppure stato revisionato e per questo è scattato il fermo del veicolo per 3 mesi. La revoca della patente è un provvedimento che cancella la propria patente. Ci si ritrova quindi come chi non ne ha mai conseguita una. Per riaverla si deve ripetere tutta la procedura: iscrizione, esame di teoria ed esame di guida. Se, nonostante il provvedimento, ci si mette ugualmente al volante, si va incontro a sanzioni molto gravi.

Con la patente revocata su un’auto non revisionata: controllo della polizia locale di Meda

È quanto accaduto a un medese che pur con patente revocata si trovava al volante quando è stato pizzicato dagli agenti della polizia locale. Fermato a seguito di un controllo di routine sul territorio comunale, il 60enne è stato sottoposto agli accertamenti del caso da parte degli agenti. Circolava con patente revocata, ed è così scattata la sanzione salatissima di 5000 euro. Ma non solo, il veicolo è risultato non revisionato e pertanto gli agenti hanno proceduto al fermo del mezzo per tre mesi.

L’episodio conferma l’attenzione del comando guidato da Claudio Delpero per il rispetto del nuovo codice della strada. A supporto dell’attività, l’utilizzo della tecnologia più avanzata per il controllo di targhe e per la verifica della mancata revisione dei mezzi in transito.