Meda, supera la coda al passaggio a livello: patente ritirata e tolti 10 punti

Auto in coda al passaggio a livello, un automobilista non vuole aspettare la riapertura della sbarra e supera la colonna di mezzi in fila. L’infrazione è notata da una pattuglia del comando di polizia locale di Meda che lo insegue, lo ferma, e gli ritira la patente. “Ha commesso una delle infrazioni più severe del codice della strada” commenta il comandante Claudio Delpero. Il conducente sanzionato e un 52enne residente a Meda. Luogo del “misfatto” il passaggio a livello di via Pace -Cialdini. Fermato, oltre alla contestazione dell’infrazione, si è visto ritirare la patente di guida e subire una decurtazione di 10 punti.

Meda, 52enne sanzionato dalla Polizia locale per avere superato la colonna di auto

Il codice della strada stabilisce il divieto di sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione. L’eventuale multa annessa all’infrazione va dai 162 euro ai 646 euro con annessa decurtazione di 10 punti dalla patente. Nel caso in cui la violazione fosse commessa da un neo patentato, con patente da meno di tre anni, è prevista anche la sospensione di quest’ultima.