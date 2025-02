Un’altra maxi multa con patente ritirata a Meda: il conducente guida l’auto senza assicurazione e rifiuta l’affidamento in custodia del mezzo. Continua l’attività della polizia locale di Meda, guidata dal comandante Claudio Delpero, al contrasto della conduzione di veicoli non in regola.

Meda: gira con l’auto senza assicurazione, nei guai un 45enne residente in città

Nella mattinata di venerdì 28 febbraio, in via Monte Rosa a Meda, gli agenti fermano una autovettura poi risultata priva di copertura assicurativa. Il conducente, un 45enne di Meda, rifiuta l’affidamento in custodia del veicolo sequestrato, pertanto gli è anche ritirata la patente.

Secondo quanto riferito dal comando di polizia locale di Meda, il veicolo è stato quindi sequestrato ed affidato in custodia e al conducente del mezzo sono state elevate due sanzioni, una per la mancata copertura assicurativa e una per non aver custodito il veicolo. Nello specifico, gli importi delle multe sono di 866 euro per la mancata assicurazione e 1814 euro per la mancata custodia. Si arriva così ad una maxi multa di quasi 2700 euro.

Meda: gira con l’auto senza assicurazione, i controlli mirati della polizia locale

Gli agenti medesi sono impegnati dall’inizio dell’anno nel controllo del territorio ai fini del rispetto delle normative previste dal nuovo codice stradale, e non mancano casi particolari. Solo 24 ore prima gli agenti si erano dati all’inseguimento di un mezzo il cui conducente aveva superato la fila di auto ferme al passaggio a livello commettendo un’infrazione molto pericolosa. Fermato, gli è stata ritirata anche in questo caso la patente (oltre a 10 punti decurtati).