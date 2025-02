Ha investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e poi si è allontanato senza prestare soccorso. La Polizia locale di Meda ha rintracciato l’investitore in meno di una giornata e l’ha denunciato. L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 3 febbraio, in via Einaudi, a Meda. Dopo l’incidente, secondo quanto riferito dal comandante Claudio Delpero, la donna, 55 anni, è caduta a terra a causa dell’impatto, riportando lesioni. Il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi: la donna è stata trasferita in ospedale, dove le è stata riscontrata una prognosi di 25 giorni.

Investe una donna sulle strisce e la lascia a terra ferita: la polizia locale è risalita al responsabile

Il comando di Polizia locale ha quindi avviato le ricerche e in meno di 24 ore gli agenti hanno identificato l’investitore al quale è stata ritirata la patente. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Nei confronti del conducente è scattata anche una violazione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione che è stata trasmessa alla motorizzazione.

Non si tratta dell’unico episodio di fuga e omissione di soccorso avvenuto negli ultimi tempi in Meda, ma anche in questo caso l’intervento della Polizia locale di Meda ha permesso di identificare l’autore e in tempi celeri. La ricostruzione dell’incidente sin dalle prime fasi ha beneficiato in alcuni casi delle tecnologie che hanno fornito agli agenti medesi l’ausilio per risalire ai “pirati della strada”. I conducenti che non avevano prestato soccorso alle persone incidentate, in tutti i casi registrati in città sono stati rintracciati e successivamente sulla base delle indagini denunciati per omissione di soccorso. Nessuna delle persone investite ha per fortuna riportato danni fatali.