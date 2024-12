Investì ragazzino a Verano Brianza: responsabile identificato, denuncia e patente ritirata

La polizia locale di Verano Brianza ha identificato il pirata che aveva investito un ragazzino e se ne era andato. L’omissione di soccorso risale all’11 dicembre quando un giovane, residente fuori paese, avrebbe investito in via Comasina, all’altezza dell’attraversamento pedonale in prossimità della caserma dei carabinieri, un 12enne che viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Investì ragazzino a Verano Brianza: responsabile identificato, è successo nel pomeriggio dell’11 dicembre

Erano da poco passate le 17.30. Il guidatore, a bordo di una Ford Fiesta Rossa, si sarebbe allontanato dopo l’urto lasciando il ragazzino a terra dolorante e sanguinante. Senza accertarsi delle sue condizioni. L’articolo 189 del Codice della Strada stabilisce al comma 1 che l’utente della strada il cui comportamento fosse collegabile all’incidente, ha l’obbligo “di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona”.

Il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Il minore era stato trasportato dall’ambulanza del 118 in codice giallo in ospedale dove è rimasto ricoverato una notte per accertamenti: è stato dimesso il 12 dicembre con una prognosi di 20 giorni.

Investì ragazzino a Verano Brianza: responsabile identificato, le indagini della polizia locale

Sul posto, in via Comasina, oltre all’ambulanza si sono portati anche gli agenti della polizia locale di Verano Brianza. Dopo aver informato la Procura della Repubblica le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti ai varchi di ingresso e uscita del paese e chiedendo supporto alle polizie locali dei comuni confinanti.

Nelle stesse ore la mamma del bambino investito aveva lanciato un appello via Facebook, sul gruppo “Sei di Verano se…”, per invitare eventuali testimoni dell’incidente a farsi avanti e a dare informazioni che potessero essere utili alle indagini.

Investì ragazzino a Verano Brianza: responsabile identificato, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente

«Individuata la vettura coinvolta, anche grazie all’aiuto di testimoni, rintracciarne l’effettivo conducente è stata solo questione di tempo – ha spiegato il comandante della polizia locale di Verano, Ciro Scognamiglio – Il guidatore dopo essere stato convocato presso i nostri uffici è stato deferito alla Procura di Monza per omissione di soccorso con il relativo ritiro immediato della patente di guida finalizzata alla sospensione».

Si tratta di un giovane poco più che ventenne e residente in un Comune in provincia di Monza e Brianza. Il giovanissimo ciclista investito se l’è cavata con tagli e contusioni ma fortunatamente senza fratture.